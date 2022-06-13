Европейскую экономику штормит. Среди пострадавших - в том числе строительные компании и фирмы недвижимости. Фото: Andras Kralla

Эпицентр

Линда Ээнсаар

13 июня 2022 в 3:00

Не только Эстония: как переживают кризис другие страны Европы

Не только Эстония переживает кризис – в похожем состоянии находятся и другие государства Европы. Äripäev поговорил с главными редакторами и журналистами экономических изданий разных стран, чтобы выяснить: что происходит у них на родине? О чем говорят люди? Какие шаги предпринимает бизнес?

Журналисты из Финляндии, Дании, Литвы, Латвии и Словении рассказали нам об инфляции, ценах на энергию и топливо, а также росте кредитных ставок. Но есть и отличия – например, в том, чего жители разных стран ждут от своих правительств. Особенно выделяется Словения, где цена бензина заморожена на отметке 1,56 евро за литр и правительство собирается ввести талоны.