Люди ищут замену газовым котлам. Какие альтернативы есть на рынке?
Люди ищут альтернативу газу. На фото: газовый и угольный котлы, установленные рядомФото: Julia-Maria Linna
Частные и коммерческие потребители ищут источники отопления, которые заменили бы газ. Рассматривают и тепловые насосы, и сжиженный газ.
Предприятие Kyte.ee занимается установкой как тепловых насосов, так и газовых котлов. По словам члена правления компании Эльвара Аласи, сейчас клиенты все еще покупают новые газовые установки – на замену старым. Но тем, кто строит новые дома, газовые котлы, судя по всему, уже неинтересны. Спрос на них, как отмечает Аласи, начал снижаться еще в марте-апреле.
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