Кади Сакс (вторая слева) и Валло Веэринг (первый справа) на презентации Novel Clinic в июне. Новость об открытии новой клиники и лица на фотографиях пробудили плохие воспоминания у бывших сотрудников и партнеров, которым пришлось обратиться в инкассо и суд, чтобы взыскать долги. Фото: Egert Kamenik

В Таллинне откроется новая частная клиника, но ее репутация уже запятнана

В ноябре в Таллинне на Пярнуском шоссе откроет свои двери новая частная клиника. Компания Novel Clinic, которая займет сразу 8 этажей, «выросла» из другого предприятия – 4Kliinik. 4Kliinik когда-то тоже заявляла об амбициозных планах и блестящих перспективах. Но на самом деле эта компания оставила после себя обманутых работников, неоплаченные счета и налоговые долги.

Деятельность 4Kliinik закончилась так: интернет отключили, кофемашину увезли, одежду из прачечной вернули не всем сотрудникам. Причина – долги и неоплаченные счета.