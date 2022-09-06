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    Минусовые счета: известные инвесторы пытаются разбогатеть на солнечной энергии

    Инвестор Кристьян Лийвамяги.Фото: Andras Kralla

    Известный инвестор и преподаватель Кристьян Лийвамяги и бизнесмен Райво Хейн рекомендуют инвестировать в солнечные панели, поскольку период их окупаемости значительно снизился.

    Семья Лийвамяги в этом году накопила на электричестве уже 730 евро прибыли – с помощью своих солнечных панелей они продали в энергосеть электричества больше, чем потребили сами.

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