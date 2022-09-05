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dv.ee

5 сентября 2022 в 11:22 Поделиться:









Маркировка энергоэффективности на бытовых приборах вызывает путаницу у покупателей

Холодильник – один из самых энергозатратных бытовых приборов, и отключить его не всегда возможно. Фото: Julia-Maria Linna

Энергетический кризис заставил потребителей задуматься об экономии. И если некоторые электроприборы можно не включать во время пиковой нагрузки на электросеть и резких скачков цен на бирже, то выключить, к примеру, холодильник не так просто. Однако резкого роста продаж экономичных электроприборов в последнее время не наблюдается.

По словам директора по маркетингу Euronics Кристьяна Терасе, класс потребления энергии и годовой расход электроэнергии у бытового прибора, без сомнения, являются важными факторами при покупке товара. Особенно в нынешнее время, когда рыночные цены на электроэнергию бьют новые рекорды. «Однако нельзя сказать, что именно в последние недели выросли продажи более экономичных бытовых приборов, – замечает он. – Доля таких устройств в продаже с годами стабильно росла, и производители бытовых приборов поставляют на рынок все более экономичную продукцию, т.е. весь ассортимент в целом постепенно становится более энергоэффективным».