Новый год и Рождество: как не разориться на праздниках?
В финальном выпуске сезона подкаста «Куры не клюют» говорим о праздновании Нового года и Рождества и сопутствующих затратах. Как отметить их незабываемо и не разориться?
Своими историями и лайфхаками с ведущим выпуска Алексеем Шишкиным делятся журналисты Деловых Ведомостей и Äripäev Олеся Лагашина, Полина Волкова и Павел Белослудцев.
• Как сотрудники редакции проводят праздники? И как планируют бюджет на рождественский сезон?
• Чем планирование расходов на праздники похоже на утверждение государственного бюджета?
•Стоит ли вообще пытаться экономить в период праздников?
•Рождественские распродажи, заглядывают ли на них сотрудники редакции?
•Гномики для детей и адвент-календари, их эмоциональная и материальная составляющая!
•Новый год вне дома, стоит ли он того? Возможные форматы праздника.
•Веганский и обычный праздничный стол, что дороже? Мнение Павла Белослудцева.
•Экономные праздничные рецепты от сотрудников редакции и членов их семей!
•Рождественская ярмарка. Стоит ли того глинтвейн по 7 евро?
•Советы и пожелания читателям от сотрудников ДВ и Äripäev в канун Нового года.
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