Эпицентр

Алексей Шишкин

27 декабря 2023 в 10:23









Новый год и Рождество: как не разориться на праздниках?

В финальном выпуске сезона подкаста «Куры не клюют» говорим о праздновании Нового года и Рождества и сопутствующих затратах. Как отметить их незабываемо и не разориться?

Своими историями и лайфхаками с ведущим выпуска Алексеем Шишкиным делятся журналисты Деловых Ведомостей и Äripäev Олеся Лагашина, Полина Волкова и Павел Белослудцев.

• Как сотрудники редакции проводят праздники? И как планируют бюджет на рождественский сезон?

• Чем планирование расходов на праздники похоже на утверждение государственного бюджета?

•Стоит ли вообще пытаться экономить в период праздников?

•Рождественские распродажи, заглядывают ли на них сотрудники редакции?

•Гномики для детей и адвент-календари, их эмоциональная и материальная составляющая!

•Новый год вне дома, стоит ли он того? Возможные форматы праздника.

•Веганский и обычный праздничный стол, что дороже? Мнение Павла Белослудцева.

•Экономные праздничные рецепты от сотрудников редакции и членов их семей!

•Рождественская ярмарка. Стоит ли того глинтвейн по 7 евро?

•Советы и пожелания читателям от сотрудников ДВ и Äripäev в канун Нового года.