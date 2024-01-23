Официальных представительств в России у Mayeri нет, но поставки туда по-прежнему осуществляются. Фото: Gayvoronskaya_Yana, Коллаж Елены Ценно

Эпицентр

Екатерина Мереминская

24 января 2024 в 4:00

Пена военных дней: эстонская Mayeri пользуется популярностью в России

Средства для мытья посуды и стирки эстонского производителя Mayeri продолжают поступать в Россию, причем их экспорт даже вырос за первый год войны.

Если судить по данным таможенных деклараций за 2022 год и январь-апрель 2023 года, всего было поставлено продукции на 880 тыс. евро. В отчете Mayeri Industries AS при этом фигурируют только 227 тыс. евро в 2022 году.