Фото: Andras Kralla

Никто больше не пришел. Сердце маленького городка пойдет на лом

В радиаторах заводов Repo что-то треснуло, и вода, гревшая завод на протяжении десятилетий, разлилась по стенам и полам.

От угольно-черной жидкости на поверхности остались лужи, которые со временем высохли. Уборщица не пришла. Никто больше не пришел. Деревообрабатывающий завод Repo в ида-вируском городке Пюсси, проработавший пятьдесят лет, окончательно закрылся осенью 2022 года. Потерявшие работу 148 человек собрали вещи и разошлись по сторонам. Двадцать из них полтора года спустя остаются без работы. Жизнь вытекла из завода, как вода из радиаторов.

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