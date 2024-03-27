Макроэкономические тренды, наконец, настигли и лесную промышленность, констатирует исполнительный директор Tornator Eesti Мартин Тишлер. Фото: Ilmar Saabas/Ekspress Meedia/Scanpix

Эпицентр

Янно Рийспапп

27 марта 2024 в 11:41

Большой опрос предпринимателей: руководители повышают зарплаты за счет прибыли

Infopank провел опрос более 300 предприятий и выяснил, что их руководители ждут падения оборота и прибыли в ближайшие полгода.

Два раза в год Infopank проводит опрос, в котором руководители компаний из десятков различных секторов бизнеса дают прогноз на полгода в отношении того, как изменятся доходы компании, цены на товары или услуги, прибыль, зарплаты, численность персонала и объем инвестиций. Предприниматели также прогнозируют, как изменятся их расходы, какие факторы будут больше всего влиять на ситуацию в отрасли, и каковы перспективы в ближайшем будущем. В феврале на опрос ответили 313 руководителей. С августа по октябрь на опрос ответили 1859 руководителей. Более подробные результаты по каждой отрасли можно увидеть на сайте konkurentsiraportid.ee.

Большое падение в лесном хозяйстве

Оборот компаний, работающих в лесной промышленности, упал в прошлом году на 18,6%. Хуже было лишь в сфере энергетики и продаж строительных материалов, где снижение оборота достигло 22,6% и 18,9%. В то же время в секторе растет зарплата: по данным Infopank, средняя зарплата в лесозаготовках выросла на 8,5%, и составила 1747 евро в месяц.

Генеральный директор Tornator Eesti (один из крупнейших в Эстонии частных владельцев лесов, входит в финский концерн) Мартин Тишлер отметил, что в последние годы цены на древесину были высоки, и в конце года они упали, погребя под собой ожидания и результаты компаний.

Макроэкономические тренды доходят до лесной промышленности с опозданием, поэтому если в мебельной и деревообрабатывающей промышленности спрос падает уже какое-то время, то леса он достиг только-только, считает Тишлер.

«Еще влияет неопределенность политики государства в области лесного хозяйства и экономического положения в стране в целом. В результате этого были закрыты пилорамы, а инвестиции в производство были либо приостановлены, либо перевезены в другие страны», – сказал он.

Лесопромышленные компании ожидают в следующем полугодии наибольшего снижения доходов и цен на продукцию. Хотя предполагается, что заработная плата останется на прежнем уровне, руководители предприятий ожидают, что количество работников, прибыльность и инвестиции будут снижаться.

По словам Тишлера, Tornator Eesti прогнозирует в ближайшее полугодие снижение прибыли. Основными проблемами сектора в предстоящем полугодии (а также на десятилетие вперед) он видит регуляции Европейского Союза и Эстонии, которые, по мнению Тишлера, с большим рвением преобразуются Министерством климата в строгие ограничения.

Сохранения рентабельности на текущем уровне ожидают четыре сектора: автодилеры, бухгалтерские бюро, энергетика и программирование. Практически на нынешнем уровне останется рентабельность строителей инфраструктуры и лесной промышленности, считают руководители. Снижения заработной платы не ожидается ни в одном секторе. О наибольшем давлении на заработную плату сообщили растениеводы и животноводы, строители-застройщики, бухгалтерские конторы, а также машиностроительная и металлургическая промышленность. Наибольшие инвестиции планируют энергетический сектор, продавцы продуктов питания и товаров первой необходимости, а также компании по обслуживанию недвижимости и производители строительных материалов. Значительный рост оборота ожидают руководители бухгалтерских контор и компаний, занимающихся программированием. Некоторого увеличения оборота ожидают агентства по трудоустройству и фирмы, управляющие недвижимостью. Цены на продукцию или услуги с наибольшей вероятностью повысят компании по обслуживанию недвижимости, полиграфическая и упаковочная промышленность, а также швейная и текстильная промышленность.

Исполнительный директор DSV Estonia Алвар Тыруке обратил внимание на то, что логистика – сектор, который первым реагирует на изменение экономической ситуации. Фото: Андрас Кралла

Предвестники кризиса роста оборота не ожидают

Руководители логистических компаний прогнозируют наибольшее (по сравнению с другими сферами) снижение прибыли. Оборот, по их мнению, снизится не столь резко, как в лесной промышленности, при этом компании планируют в будущем повышать зарплаты и нанимать новых работников.

По словам генерального директора экспедиторской компании DSV Estonia Алвара Тыруке, логистический сектор, как правило, первым чувствует приближение кризиса. И наоборот: как только экономика начинает оживать, первые, на ком это сказывается, – транспортные компании.

«На конкурентном рынке важно найти применение своим инвестициям. Мы уже давно находимся в ситуации, когда предложение значительно превышает спрос. В таких случаях цены падают, а добавленная стоимость отходит на второй план», – объяснил Тыруке, почему в секторе падает прибыль.

По его мнению, на основании сегодняшних знаний не стоит ожидать в ближайшие полгода значительного увеличения объема перевозок.

«Прогнозы по экономике скандинавских стран негативные, что представляет серьезную проблему для роста плана продаж экспортирующих компаний. Высокая инфляция и большие затраты на энергию продолжают уменьшать конкурентоспособность наших компаний», – констатирует Тыруке.

Зарплаты продолжают расти

Тыруке убежден, что на рынке усиливается нехватка рабочих рук, оказывающая негативное воздействие как на уверенность потребителей в завтрашнем дне, так и на спрос на импортные товары.

«В этом нет ничего удивительного: идет продолжение коррекции, начавшейся в 2023 году. Надеемся, что мы достигли плато, и время больших падений объемов услуг позади», – говорит Тыруке.

За последние четыре квартала оборот логистического сектора упал на 9,2%, а зарплаты в нем выросли на 11,2% (до 1625 евро), следует из данных Infopank.

По словам Тыруке, главным вызовом для логистических компаний в ближайшее время будет выживание в условиях низких цен. Задача компаний – дождаться, пока экономика начнет расти, а значит, вырастут и цены.

«Оживление экономики приведет к значительным скачкам цен в логистике, так как длительный экономический спад значительно сократил ресурсы, задействованные в секторе», – сказал Тыруке.

На быстрорастущий рынок зайти легко

Наиболее оптимистично на следующее полугодие смотрят руководители компаний, занимающиеся программированием и, внезапно, бухучетом. Их прогнозы на будущее относительно оптимистичны – если сравнивать с другими секторами.

Бухгалтерские компании, достигшие в прошлом году роста оборота на 14,4%, дают наиболее оптимистичный прогноз роста оборота на ближайшие шесть месяцев.

По словам генерального директора IMG Numeri OÜ Кадри Кангур, все больше начинающих компаний, стремящихся как можно дольше держать базовые расходы на низком уровне, предпочитают аутсорсинг услуг.

Рост налогов увеличил объем работы для бухгалтеров, т.к. им нужно соответствующим образом обновить их программное обеспечение, говорит исполнительный директор IMG Numeri OÜ Кадри Кангур. Фото: Рауль Меэ

«Бухгалтерский учет, расчет зарплат и другие финансовые услуги удобно решать через партнерство», – отметила она.

Рост оборота бухгалтерских бюро, по ее мнению, объясняется тремя факторами: количество бюро по-прежнему растет, объем работ увеличивается, цены растут.

«Поскольку в Эстонии отсутствует лицензирование, вход на рынок поставщиков услуг очень прост. Как правило, у работающего по найму бухгалтера есть и свое маленькое OÜ, поэтому маленьких поставщиков услуг очень много, и постоянно прибывают новые», – сказала Кангур.

Компании ожидают, что цены на бухгалтерские услуги будут расти из-за увеличения зарплат и цен на IT-сервис. Объем работ тоже вырастет – в основном, из-за изменений в налоговом законодательстве, т.к., к примеру, настройку программного обеспечения в связи с повышением НСО обычно выполняет бухгалтер, отметила Кангур.

«Также мы заметили, что в связи с “большой чисткой” в Коммерческом регистре темпы составления годовых отчетов возросли», – добавила она.

Основной проблемой для бухгалтеров, по мнению Кангур, является поиск преданных и высококвалифицированных сотрудников. С одной стороны, как поставщики услуг, они хотят видеть рост и расширение бизнеса своих клиентов, с другой стороны, вынуждены больше вкладывать в обучение своих сотрудников. Сотрудники хотят значительно меньшей рабочей нагрузки, более гибких условий и предложений по зарплате выше среднего по рынку, сказала Кангур.

«Вызовом может стать и ухудшение общей экономической ситуации: общая платежеспособность клиентов немного снизилась, а положение компаний, уже работающих с убытками, стало еще более сложным», – добавила она.

Сводный оборот и оборот на одного работника

Источник: Infopank, данные частных предприятий за четыре последних квартала

Число работников в частном секторе упало, зарплаты выросли

Источник: Infopank, данные частных предприятий за четыре последних квартала