200-летие лидера эстонской культуры пивоварения

На протяжении двух веков Saku Õlletehas является флагманом эстонской пищевой промышленности, а пиво Saku Originaal счтал символом западной пивной культуры. Сегодня неотъемлемой частью коммерческой деятельности компании является защита экологии. Например, в 2019 году Saku Õlletehas начал использовать многоразовую стеклянную бутылку, уменьшив при этом ее вес на 20 грамм. Фото: Арно Миккор

Начиная в 1820 году заниматься изготовлением пива, владелец мызы Саку граф Карл Фридрих фон Ребиндер вряд ли мог предположить, что 200 лет и много поколений спустя предприятие будет работать с той же увлеченностью, но в глобальном масштабе. Домашнее пивоварение на мызе к настоящему дню превратилось в предприятие, производящее более 100 миллионов литров напитков в год.

Основатель эстонской культуры пивоварения и Сакуского пивоваренного завода не забыт: в его честь названо светлое пиво Karl Friedrich со вкусом, соответствующим его времени. Подобным образом, в виде герба на бутылках пива Saku, хранится память о дворянском семействе Багговут, которое приобрело мызу Саку в 1849 году и предприняло серьезную модернизацию пивоварни, ускорив процесс варения.

В октябре прошлого года, в день 199-летия пивоварни Saku, Саку посетили члены семьи основателя фабрики Карла Фридриха фон Ребиндера из Швеции. Также на фото Яан Хярмс, член правления и директор по продажам пивоваренного завода Saku (справа)

В 1876 году новый владелец мызы Валериан Багговут расширил маленькую пивоварню до большого завода, работающего на паровой энергии. Первая варка пива на заводе, очевидно, состоялась 4 октября 1877 года, а через три года Сакуский пивоваренный завод отправил свое пиво на выставку в Ригу, откуда оно вернулось с высокими наградами.

В 1899 году круг владельцев был расширен и учреждено акционерное общество Saku Õlletehase Aktsiaselts. Уже через год в Саку было сварено 203 800 ведер пива. В 1914 году, с началом I Мировой войны, производство было остановлено на семь долгих лет. В 1921 году машины снова ожили, и выпуск пива возобновился. Во второй раз со времен I мировой войны «сухой закон» действовал на заводе в 1985 году, на этот раз по инициативе Горбачева. В то время были остановлены начатые было инвестиции в модернизацию Сакуского пивоваренного завода.

Новая эпоха началась для Сакуского пивоваренного завода в 1991 году, когда было создано совместное предприятие с шведским заводом Baltic Beverages Holding (BBH) Pripps и финским заводом Hartwall, которые приобрели 75 % акций Saku Õlletehase AS. Началась реконструкция завода, замена оборудования, и уже в 1993 году на эстонский рынок вышла первая партия качественного пива, к настоящему времени легендарного Saku Originaal. В 1995 году предприятие Saku Õlletehas снова стало акционерным обществом. С 1998 года предприятие нотируется на Таллиннской бирже. С 2008 года единоличным собственником компании Saku Õlletehas стало глобальное предприятие-гигант Carlsberg Group. Эти даты можно было бы отметить как вехи увлекательного исторического пути одного из именитых эстонских предприятий.

Экологически сознательная деятельность – это элементарно

200 лет – срок долгий. В постоянно меняющемся мире Сакуский пивоваренный завод сумел оставаться новатором и лидером отрасли и в царские времена, и при эстонской власти. Событием, которое послужило новому расцвету эстонской культуры пивоварения, послужил выход на рынок в 1993 году светлого бутылочного пива Saku Originaal – качественного пива, установившего для отрасли высокие стандарты. Представительскую функцию в юбилейный год выполняет именно этот напиток. «Мы ценим традиции, при этом открыты для нового», – говорит директор по сбыту, член правления Saku Õlletehas Яан Хярмс. По его словам, помимо выпуска новых напитков, компания уделяет много внимания экологической сознательности своей деятельности. «Мы внедрили целый ряд экологических мер не потому, что это горячая тема последних лет, а потому, что ресурсосбережение при производстве важно абсолютно для всех производителей. Если оглянуться на последние пять лет, мы производили примерно на 10% больше напитков, чем обычно, сократив при этом производственные трудозатраты на 25%. Существенную роль в этом играет автоматизация, иными словами, работу выполняют все более эффективные машины», – говорит Хярмс и добавляет, что им удалось сократить также потребление воды и электроэнергии, причем электроэнергия для завода уже сегодня вырабатывается из 100% возобновляемых источников энергии. К 2030 году компания хочет достичь полной углеродной нейтральности.

Ресурсосбережение заложено и в дизайне тары для продукции Saku Õlletehas. Так, например, уже в марте на рынке появятся мульти-упаковки Carlsberg с креплением Snap Pack, где вместо привычного пластика бутылки держатся вместе на клеевом скреплении. Согласно подсчетам Carlsberg, с внедрением клеевого скрепления применение пластика по сравнению с нынешним объемом сократится на 76 процентов, то есть в количественном выражении на 1200 тонн в год.

В марте на рынке появятся мульти-упаковки Carlsberg с креплением Snap Pack, где вместо привычного пластика бутылки держатся вместе на клеевом скреплении. Согласно подсчетам Carlsberg, с внедрением клеевого скрепления применение пластика по сравнению с нынешним объемом сократится на 76%.

Как говорит Хярмс, этот объем у Carlsbergi Grup соответствует до 60 миллионов пластиковых пакетов в год. Ресурсосберегающие решения и преобразования имеют для Саку важное значение. Среди прочего, в 2019 году напитки под зонтичным брендом были переведены на новые, облегченные на 20 граммов многоразовые стеклянные бутылки.

Старые продукты популярны, восприятие новых тестируется

В новые бутылки станут разливать не только ценные старые сорта, но и новые интересные напитки.

По словам директора по маркетингу Saku Õlletehas Эвы Мааренд, эстонский потребитель относится скорее к новаторам: всегда считает своим долгом опробовать все необычные вкусы, новинки сезона и новые напитки. «Мы известны благодаря своему пиву, но ассортимент Saku Õlletehas намного шире – мы производим сидры, воды разных брендов, прохладительные и энергетические напитки», – сказала она.

Последняя разработка завода в части прохладительных напитков – изготовленный по современнейшей технологии Barley Bros, пилотный выпуск которого проводится в том числе в Эстонии. «Прохладительный напиток по пивоваренной технологии – это нечто совершенно новое. Он был разработан в Дании, и Эстония с одобрения Carlsberg стала одной из пяти стран, где тестируется продукт. Балтийская разработка уже стала учебным примером для многих стран», – сказала Мааренд.

Последняя разработка завода в части прохладительных напитков – изготовленный по современнейшей технологии Barley Bros, пилотный выпуск которого проводится в том числе в Эстонии.

И все же существуют и продукты, завоевавшие сердца эстонской публики не с первого и даже не со второго взгляда. Одним из них является горячо любимое в остальной Европе пшеничное пиво, которое в Эстонии более десяти лет назад было принято довольно прохладно и только сейчас начало прокладывать путь к сердцам эстонцев. Трудно ответить на вопрос, почему один продукт принимают быстро, а другой нет. «Нередко продукты бывает замечен и оценен только тогда, когда он сойдет с производства, как вариант через некоторое время вернувшись на рынок», – отметила директор по маркетингу.

Поначалу не произвели на эстонцев впечатления и радлеры – пивные напитки с пониженным содержанием алкоголя. Однако уже в следующем месяце напиток, на протяжении лет являющийся фаворитом сезона например, в Германии, Австрии и Швеции, будет возвращен компанией Saku Õlletehas на рынок и обязательно достучится до тех, кто его еще не распробовал. «Слова „успех“ и „неудача“ звучат несколько философски, но можно с уверенностью сказать, что пробовать нужно, и пробовать нужно смело», – говорит Мааренд.

Лидером продаж Saku Õlletehas на протяжении десятилетий является Saku Originaal, при этом интенсивно растут продажи безалкогольных напитков. Если раньше безалкогольное пиво составляло всего 1% потребляемых объемов и выбор ограничивался одним-двумя сортами, то прошлым летом его доля достигла 7% и в ассортименте одного только Saku Õlletehas насчитывалось уже девять сортов безалкогольного пива. Очевидно, эта цифра продолжит расти, поскольку качество сегодняшних безалкогольных напитков на высоте. «Те, кто пробовал безалкогольное пиво раньше и потом попробовали новое, говорят, что их нельзя сравнивать – сегодня напиток приобрел выразительность и глубину», – говорит Мааренд.

5 фото

Если затронуть тему нормирования рекламы алкоголя, как говорит директор по сбыту Яан Хярмс, производителя пива в порядке саморегулирования выработали добровольный этический кодекс еще пятнадцать лет назад. «В прошлом году мы внесли в свой кодекс дополнительный пункт, в котором предусмотрели максимально четкое разграничение для потребителя алкогольной и безалкогольной продукции. Это ограничение введено по нашей собственной инициативе, мы решили его принять по результату анализа действующего Закона о рекламе алкоголя», – сказал Хярмс, который считает, что выбор не того продукта не выгоден ни одной из сторон.