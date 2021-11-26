«Деловые ведомости»: проверено временем

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27 ноября «Деловые ведомости» празднуют круглую дату – 25 лет с первого номера газеты!

За четверть века состав редакции неоднократно менялся, однако команда издания во все времена была веселой, дружной и влюбленной в свое дело. В честь праздника мы попросили сотрудников ДВ разных лет вспомнить необычные, смешные и душевные случаи из жизни газеты.

«Вот, помню, еще был случай…»

Варвара Языкова, редактор, корректор ДВ
Уж не думала я 2 января 1997 года, в день, когда официально пришла работать в «Деловые ведомости», что 25 лет спустя, как старожил, буду писать заметку в юбилейный номер. Воистину - человек предполагает, а бог располагает!
Атмосфера в нашем коллективе была, есть и, надеюсь, будет самым главным богатством редакции – ни склок, ни сплетен, ни интриг. Может, именно поэтому, вспоминая прошедшие четверть века, в памяти всплывают исключительно приятные моменты - многочисленные праздники, посиделки или, как мы их называли, сабантуи. Вот парочка из них, что сразу пришла на ум.
«Красный поезд» - новогодний корпоратив в 1999 году.Фото: Архив ДВ
Декабрь 1999 года. Новогодний корпоратив. Наши старшие братья из Äripäev придумали арендовать электричку, идущую до Хаапсалу, и прямо там, в пути, устроить «красную вечеринку» - с советской атрибутикой, флагами ЭССР и портретами Ленина. Все было оригинально, весело и очень красно – коллеги постарались! Но видели бы вы круглые глаза пассажиров из встречных электричек, которым «повезло» увидеть весь этот бедлам – 4 вагона, полные людей с красными флагами, кто в форме Советской армии, кто в шинелях и буденовках, кто в тельняшках, кто в пионерских галстуках. Думаю, в тот вечер многие, кто нас видел, долго не могли уснуть.
Четыре вагона, полные людей с красными флагами и портретами Ленина, кто в форме Советской армии, кто в шинелях и буденовках, кто в тельняшках, кто в пионерских галстуках.Фото: Архив ДВ
Ноябрь 2001 года. «Деловые ведомости» собираются отмечать свое 5-летие в только что открывшемся ресторане «Городок» в Ласнамяэ. В связи с этим мы с Димой Звягинцевым, который работал в отделе новостей, задумали сделать редакции сюрприз и выпустили мини-ДВ. В уменьшенном формате и объеме, но внешне полностью похожий на оригинал. Назвали его - угарно-паразитический ежепятилетник «Дымовые видимости». Сам процесс подготовки номера, а потом его презентация на «сабантуе года» навсегда останутся в памяти. Ржали все!
Первая полоса «Дымовых видимостей».Фото: Варвара Языкова
Пишу эти строки и чувствую себя старцем, сидящем на завалинке перед внуками: «Вот, помню, еще был случай…»

Первый, пробный, выпуск ДВ вышел 27 ноября 1996 года. С января 1997 года газета начала выходить уже на регулярной основе. В 2007 году появился сайт dv.ee.

«Больше я на горные лыжи не вставал»

Эльконд Либман, политический обозреватель ДВ
Дело было в декабре 2003 года. Мы отмечали семилетие газеты в ресторане «Шариталь» в Пирита. Отмечали вкусно, обильно и с танцами. Вдруг заиграла известная мелодия «семь-сорок» - а этот танец, как известно, подразумевает выкрутасы ногами. В какой-то момент я подпрыгнул очень высоко, приземлился… и почувствовал сильную боль. Понял, что ходить, не хромая, больше не могу.
На следующий день поехал в травмпункт. Там выяснилось, что у меня полностью порвано ахиллесово сухожилие и надо делать большую операцию. Но дело в том, что как раз в том же году друзья уговорили меня попробовать себя в горных лыжах. Я съездил в Финляндию, в Отепя и теперь собирался в Словакию. Билет был уже куплен. Когда я спросил у доктора, смогу ли я в феврале кататься на горных лыжах, он посмотрел на меня как на сумасшедшего и сказал: да вы с палкой будете ходить до лета! Так и вышло. Вот так закончилась моя горнолыжная карьера – больше я на горные лыжи не вставал!
Эльконд Либман рассказывает очередную байку из своей насыщенной журналистской жизни.Фото: Архив ДВ

Спасибо, не надо!

Игорь Рытов, генеральный директор Äripäev
В 2001 году мы с тогдашним исполнительным редактором Äripäev Андрусом Вахером, главным редактором ДВ Алланом Сооном и заместителем главного редактора ДВ Верой Прохоровой решили отметить пятилетие «Деловых ведомостей» и пошли в очень хороший ресторан. Заказали устрицы. И все четверо отравились! Три дня я не мог ничего делать: голова болит, все болит! Мы потребовали вернуть деньги. На что получили от ресторана ответ: «Мы все сделали правильно, деньги возвращать не будем. Единственное, что можем предложить – такое же блюдо еще раз!»
Игорь Рытов и Аллан Соон на праздновании шестого дня рождения ДВ. Декабрь 2002. Фото: Эрик Прозес

Чистосердечное признание

Артур Тооман, журналист ДВ с 2000 по 2010 год, сейчас - журналист ETV+
Как-то раз к нам прямо в редакцию пришел человек, с виду бизнесмен. Одна коллега начала с ним разговаривать, и в какой-то момент он попросил воспользоваться ее настольным телефоном. Коллега без задней мысли разрешила. Мужчина набирает номер экстренной помощи и произносит: «Я хочу признаться в убийстве». Мы все в шоке. Он продолжает: «Я убил. Я убил собаку».
Он кладет трубку, мы не знаем, что сказать. Тут он говорит, что ему надо покурить, и выходит. Буквально через несколько минут приезжает наряд полиции: «С вашего номера было сделано сообщение об убийстве». Мы говорим, что это не мы, а какой-то мужчина. На вопрос, где же он, отвечаем, что вышел покурить. Надо ли говорить, что этого человека полиция не обнаружила – он сбежал.
Курилка на аварийной лестнице пятого этажа здания Äripäev на Пярну мнт. - место, где рождались идеи для материалов и решались многие рабочие моменты. На фото: Вера Прохорова (слева), Эльконд Либман, Артур Тооман. Лето 2005.Фото: Архив ДВ

С дедлайнами было строго

Аллан Соон, первый главный редактор «Деловых ведомостей»
Помню, как мы объявили, что будет выходить новая бизнес-газета и мы ищем людей на разные должности - пришло несколько сотен заявок. У нас была живая и дружная команда: нагрузки в Äripäev большие, работали мы интенсивно, но и отдыхали хорошо - отмечали дни рождения, общались с другими отделами.
Всегда надо было соблюдать четкие дедлайны. Номер газеты собирали на монтажном столе, после чего пленки отправлялись в типографию в Тарту. Там уже делали металлические печатные листы, которые монтировались в станок, и затем уже запускалась печать.
Отдельно хочу поблагодарить моего тогдашнего заместителя Веру Прохорову. Она великолепный психолог, знает людей, умеет сглаживать сложные ситуации. Она может все!
Слева направо: Варвара Прохорова (Языкова), Мира Ким, Аллан Соон, Вера Прохорова, Марина Альтмаа, Виктор Филоненко. 2006 год. Фото: Вейко Тыкманн

Газета для Шурика

Вера Прохорова, заместитель главного редактора ДВ с 1996 по 2010 год
Мы с самого начала решили определить, для кого будем издавать газету. Наши поиски привели к тому, что газету надо делать для малого и среднего предпринимателя – 25 лет назад это было очень важно. Мы назвали своего читателя Шуриком. И отныне стали делать газету «для Шурика». Шурик, возможно, пока в чем-то был неопытен, поэтому все материалы, каждая новость – все должно было приносить ему пользу.
Прошло несколько лет, наш Шурик подрос вместе с газетой и стал уже Александром. Теперь газете 25 лет – думаю, она делается уже для Александра Петровича!
Слева направо: Вера Прохорова, Эльконд Либман, Надежда Тармак. Лето 2000.Фото: Архив ДВ

Принципы на всю жизнь

Юрий Маловерьян (Юри Вендик), работал в ДВ журналистом и редактором с первого выпуска и до конца 1997 года. Сейчас - корреспондент русской службы Би-Би-Си.
Для меня журналистские принципы Äripäev – жесткие, регламентированные, четко прописанные (во всяком случае, тогда они были такими) – оказались очень важными в дальнейшей работе. После ДВ я работал в новостном агентстве BNS и русской службе Би-Би-Си, где эти правила даже менее жесткие.
В любом материале должна быть коллизия, у нее – две стороны и независимый комментатор. Без этих трех сторон материал просто не шел на полосу. Жесткие правила были и по отношению к биржевым материалам, потому что они могли повлиять на рынок.
Работы, конечно, было ужасно много. На мне было написание статей и их оформление для 7-8 полос. Это было настолько тяжело, что каждый вечер вторника (день сдачи номера в печать – ред.) я приходил в бар, где бармен встречал меня понимающим взглядом, после чего происходил такой диалог: «Ну че, водки?» - «Водки. С лимоном!»
Состав редакции 1997 года. Стоят слева направо: Сверре Ласн, Юрий Каттель, Варвара Прохорова (Языкова), Аллан Соон, Елена Васильева, Михаил Кнут, Алла Страшнова, Пилле-Рийн Порт, Вера Прохорова; присели слева направо: Лада Давыдова, Юрий Маловерьян (Вендик); сидят слева направо: Евгений Жуков, Оксана Столярова (Кабритс).Фото: Архив ДВ

«Оказалось, нельзя разбавлять тексты статей цитатами из Мандельштама и Блока»

Евгений Жуков, журналист ДВ с 1997 по 2001 год
Честно сказать, я был удивлен, когда в январе 1997-го меня пригласили работать в «Деловые ведомости». Ведь от экономики и бизнеса я был далёк, как питекантроп и, к тому же, весьма приблизительно был знаком с реалиями Эстонии, поскольку оказался в ней лишь несколькими годами ранее. Но разубеждать оказавших мне доверие новых начальников - Аллана Соона и Веру Прохорову - не стал.
И тут же столкнулся с предвиденными сложностями: оказалось, что для написания новостей существуют определённые правила и критерии, которые принялся вбивать мне в голову Юра Маловерьян; что теперь стало нельзя разбавлять тексты статей цитатами из Мандельштама и Блока. А главное - что у собеседников-эстонцев надо брать интервью по-эстонски, чего на предыдущем месте работы никто не требовал.
Пассивно язык стал поддаваться уже через несколько месяцев. А с интервью спасал диктофон: записываешь разговор за пять минут, а потом часами прослушиваешь, расшифровываешь, подползаешь к коллегам с воплями «SOS».

Записываешь разговор за пять минут, а потом часами прослушиваешь, расшифровываешь, подползаешь к коллегам с воплями «SOS».

Евгений Жуков, журналист ДВ с 1997 по 2001 год
Не обходилось и без казусов. Задашь, бывало, один тщательно заготовленный вопрос, потом другой, ответы понимая весьма приблизительно. А тут интервьюируемый и говорит: «Позвольте, я же только что об этом уже рассказал!»
Или другой случай: была, помнится, в ДВ такая рубрика «Спор», для которой нужно было подбирать двух собеседников с разными взглядами на какой-либо вопрос. И вот как-то я позвонил двум бизнесменам, русскому и эстонскому. Я преспокойно расшифровал первый ответ и принялся переводить второй. Но каково же было моё удивление (и негодование), когда выяснилось, что оба собеседника придерживаются одной и той же позиции и никаких «за и против» не получилось!
Как я выпутался, не помню; наверное, втихаря, не ставя в известность руководство, переформулировал вопрос, подогнав его под минимальные расхождения точек зрения. Но именно такие фокусы и помогли через несколько месяцев относительно сносно изъясняться.
В воспоминаниях по случаю юбилеев принято включать фразы типа «я благодарен имяреку за то, что...». Собственно, именно это я и хотел сказать. Уверен, что те 3,5 года в ДВ дали мне опыт, который позволил работать в журналистике по сей день.
«Деловые ведомости» сейчас:
6 фото

Сегодня команда ДВ – это:

Полина Волкова – главный редактор

Алёна Стадник – руководитель по мероприятиям

Дмитрий Фефилов – биржевой редактор и руководитель по инвестиционным мероприятиям

Ярослав Тавгень – журналист

Александра Матвеева – онлайн-редактор

Елена Ценно – дизайнер

Варвара Языкова – редактор, корректор

Эльконд Либман – колумнист

Дмитрий Полтавский – онлайн-редактор

Фуад Расулов – эксперт по инвестированию

Редакция ДВ благодарит читателей, коллег из Äripäev, соавторов и переводчиков, партнеров и рекламодателей за то, что вы уже 25 лет с нами!

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