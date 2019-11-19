Rail Baltic - реальность или мираж?

Проект железнодорожной магистрали Rail Baltic многогранен во всех аспектах, в том числе и по отношению к нему.

Казалось бы, он уже стал обрастать реальным «мясом», покатился по пока ещё виртуальным европейским рельсам, постепенно, слава богу, убыстряя ход. Но это один взгляд. Между представителями этого взгляда и принципиальными противниками строительства уместилась ещё немалая группа, для членов которой магистраль как чемодан без ручки – нести неудобно, но и бросить жалко. ДВ хотелось бы выразить уверенность в том, что победа достанется, в конце концов, первым. Но…Что касается скептиков, то их настроения будут во многом зависеть от того, кто будет выглядеть убедительнее – сторонники или противники строительства железной магистрали. И вот здесь, увы, далеко не всё в порядке.