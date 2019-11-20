О новом законопроекте и полицейском государстве

Согласно законопроекту Министерства экономики, данные всех постояльцев отелей нужно будет передавать напрямую в базу данных полиции. По мнению партнера и адвоката адвокатского бюро Triniti Кармен Турк, эта мера является непропорциональной.

Кармен Турк, партнер и адвокат адвокатского бюро Triniti Фото: Андрас Кралла

Уважение к правам человека – первая обязанность государства в демократическом обществе. Оно включает в себя обязанность тщательно взвешивать решения, касающиеся прав человека и способность защитить эти решения в рамках конституции. Взвешивать решения – не просто красивая высшая цель, это реальная обязанность государства.