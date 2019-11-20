Кармен Турк, партнер и адвокат адвокатского бюро Triniti • 25 ноября 2019
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О новом законопроекте и полицейском государстве
Согласно законопроекту Министерства экономики, данные всех постояльцев отелей нужно будет передавать напрямую в базу данных полиции. По мнению партнера и адвоката адвокатского бюро Triniti Кармен Турк, эта мера является непропорциональной.
Уважение к правам человека – первая обязанность государства в демократическом обществе. Оно включает в себя обязанность тщательно взвешивать решения, касающиеся прав человека и способность защитить эти решения в рамках конституции. Взвешивать решения – не просто красивая высшая цель, это реальная обязанность государства.
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