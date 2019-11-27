Прогноз Swedbank: в следующем году зарплата вырастет на 6,5%

Cтарший экономист Swedbank Лийз Элмик

По оценке старшего экономиста Swedbank Лийз Элмик, в следующем году давление на заработную плату, вероятно, ослабнет, поскольку замедляется экономический рост, а спрос на дополнительную рабочую силу снижается, прежде всего в экспортирующих секторах.

Данные Кассы по безработице уже указывают на снижение числа вакансий. Ожидается, что средний рост заработной платы брутто упадёт в следующем году до 6,5%, а ещё через год – до 5,5%.