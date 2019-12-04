Третий лишний

В парламенте на рассмотрении находится законопроект, предлагающий разрешить отчуждение паёв паевого товарищества без заверения этой сделки нотариусом. Иными словами, продать долю в собственном OÜ можно будет, не вставая с дивана.

Принятия этого законопроекта хотят крупные международные стартапы, т.к. он позволит им вводить в круг собственников нового зарубежного инвестора без того, чтобы все иностранные владельцы слетались в Эстонию (именно так происходит сейчас), чтобы зафиксировать изменение структуры собственности в компании.