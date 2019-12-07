Инженер должен считаться с производителем, потребителем и экологией

Инженеры не смогут быть только знатоками естественных наук, им также предстоит принимать социальные, экономические и этические решения.

Эке Томинга, студент факультета электроэнергетики и мехатроники TalTech. Победитель Конкурса студенческих эссе "Блестящая мысль - 2019" в категории “Промышленность”

Большинство из нас без раздумий решит, что инженер может содействовать росту экономики, просто создавая новаторские технологии, строительством инфраструктуры для экономической деятельности и поддержанием всего этого в исправности, чтобы остальной мир мог радостно просыпаться по утрам по сигналу мобильного телефона и с него же включать освещение в отапливаемых радиаторами домах.