Новые «враги народа»?

В начале декабря президент России Владимир Путин все же подписал закон о том, что «иностранными агентами» могут быть признаны не только юридические, но и физические лица. По существу, это попытка полностью уничтожить в России гражданское общество, пишет колумнист Вадим Штепа.

Вадим Штепа

Как и ожидалось, Путин проигнорировал обращения правозащитников и творческих деятелей к нему с просьбой не подписывать этот закон - хотя российской интеллигенции свойственно до последнего верить в «благоразумие» верховной власти…