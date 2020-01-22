Юри Мыйз • 22 января 2020
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Мыйз: рискну предположить, что в 2020 году будут отменены антироссийские санкции
Предприниматель Юри Мыйз считает, что геополитическая напряженность, связанная с Россией, в предстоящем году ослабнет, а борьба с изменением климата будет все сильнее влиять на экономику.
Äripäev задал более чем 300 лидерам мнений, предпринимателям и руководителям вопрос: "Каким будет 2020-й год в экономике - считаете ли вы себя пессимистом или оптимистом?". Ниже публикуем ответ Юри Мыйза.