Лучшее средство – гильотина?

Основой темой Всемирного экономического форума в Давосе стали глобальное потепление и климат в целом. Приглашённая выступить на форуме Грета Тунберг не просто повторила всё то, что она произносит с прошлого, по меньшей мере, года, но и призвала мир отказаться от фоссильных видов топлива немедленно – в прямом смысле этого слова. И даже Дональд Трамп, как это, впрочем, и свойственно популистам, заметно сменил направление своей риторики на более приемлемое для «давосского общества».

«Зелёная программа» ЕС имеет не только самое непосредственное отношение к экономике Эстонии – в конце концов, она затрагивает экономику каждой страны – но для Эстонии её значение безо всяких преувеличений можно назвать судьбоносным. Имея в виду наиболее вероятные социально-экономические последствия её непреклонной реализации во имя достижения того, что называется «климатической нейтральностью».