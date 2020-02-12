Духу не хватило

Президенту Керсти Кальюлайд, завернувшей принятый парламентом закон о пенсионной реформе, видимо, не хватило духу принять такое же принципиальное, подсказанное «внутренним чувством», решение по поводу закона об упрощённом получении эстонс­кого гражданства детьми.

Политический обозреватель ДВ Эльконд Либман Фото: Andras Kralla

Закон о предоставлении в упрощённом порядке гражданства детям серопаспорт­ников и граждан третьих стран представляет собой поправки к Закону о гражданстве. Согласно этим поправкам, эстонское гражданство может получить в упрощённом порядке несовершеннолетний ребёнок, один из родителей которого имеет иностранное гражданство, а другой – не имеет никакого гражданства. Ещё одно условие – один из родителей должен был проживать в Эстонии до 20 августа 1991 года. Таких детей насчитали примерно полторы тысячи.