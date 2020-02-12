Пускай отдувается бизнес

Владелец оптового продавца лекарств Magnum (а также аптечной сети Apotheka) Маргус Линнамяэ объявил, что намерен передать все принадлежащие ему аптеки провизорам. А после этого подать на государство в суд с требованием компенсации. «Я выстраивал этот бизнес 25 лет, что имеет свою цену и стоимость. Конституция гарантирует нам право на справедливую компенсацию при принудительном отчуждении», - сказал Линнамяэ. Эти слова венчают крайне неудачно проведённую аптечную реформу.