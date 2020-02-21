Фуад Расулов: Morgan Stanley покупает крупного брокера за 13 миллиардов

Фото: Scanpix, Джастин Салливан

Вчера вечером стало известно, что одна из крупнейших инвестиционных компаний Morgan Stanley покупает брокерскую фирму E*Trade за 13 миллиардов долларов. Это второе слияние в индустрии за последние несколько месяцев.

Ранее в октябре пионер индустрии дисконтных брокеров Charles Schwab приобрел компанию Ameritrade за 26 миллиардов долларов.