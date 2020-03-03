Передовая Äripäev: и всё же, мы на правильном пути?

Нашей целью является свободный, бездотационный и открытый рынок электроэнергии, а масштабные дотации государственному предприятию - не лучшее решение, пишет Äripäev в своей передовой.

Фото: Anti Veermaa

По мнению Äripäev, ситуация, при которой для производства электроэнергии из возобновляемых источников мы пускаем все больший объем древесины в печи электростанций, за что всё больше и больше платят налогоплательщики, является во многом абсурдной. Нарвские электростанции безусловно важны как в плане энергетической безопасности, так и в социальном смысле, однако в более долгосрочной перспективе необходимо достичь более целесообразного решения, при котором определяющим фактором станут не дотации государственному предприятию, а свободный рынок, являющийся одной из главных целей в энергетике.