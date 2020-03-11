Леонид Финк: саудиты всех прожимают

Леонид Финк, управляющий директор по развивающимся рынкам FTI Consulting

В отличие от России, которая может комфортабельно сформировать бюджет без особых потерь при 30 долларах за баррель, Саудовской Аравии с её огромными социальными обязательствами требуется $70, рассказал управляющий директор по развивающимся рынкам FTI Consulting Леонид Финк.

«Если ценовая война будет продолжительной, то для Саудовской Аравии это означает крупное социальное потрясение», - рассказал Финк», - «Поэтому Саудовская Аравия сыграла ва-банк. Ей отступать некуда. Если она не может договориться о поддержании стабильности на фондовом рынке, она будет его обваливать до тех пор, пока боль не почувствуют все. И тогда она вынудит своих партнёров вернуться за стол переговоров. Саудовс­кой Аравии нужно, чтобы торговая вой­на как можно быстрее закончилась. Она за то, чтобы ОПЕК+ в том или ином формате возобновился к началу лета.