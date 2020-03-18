Владимир Елов: как я боролся с кризисом

В пятницу днём новостная лента выглядела откровенно уныло. И тут в профессиональной соцсети LinkedIn я увидел сообщение эстонского предпринимателя и инвестора Рагнара Сасся: "К чёрту корону и кризис! Все члены #estonianmafia (неформальное название группы самых успешных стартапов Эстонии - ред.) и участники стартап-сообщества со всего мира собираются провести первый онлайн-хакатон! Чтобы создать реальные решения, которые могут справиться с глобальным кризисом…. Не надейтесь только на правительство – всё зависит от нас!.."

Внештатный корреспондент ДВ Владимир Елов Фото: RigaComm

Я бы хотел поделиться своим опытом участия в этом онлайн-хакатоне Hack the Crisis и частичкой той энергии, которой я заразился на выходных. Мне не 25 лет и я не программист, так что я открыл для себя много нового.