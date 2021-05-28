Только для подписчиков

«Коронакризис обнажил узкие места эстонского рынка труда»

Паси Харттунен, исполнительный руководитель Finesta. Фото: Finesta

Обусловленные коронавирусом ограничения еще более подчеркивают недостатки довольно закрытого трудового рынка Эстонии, и нехватка рабочих рук накануне пика сезонной работы напоминает о необходимости быстрых перемен, считает Паси Харттунен, исполнительный руководитель компании Finesta, занимающейся арендой рабочей силы и наймом.