Паси Харттунен, исполнительный руководитель Finesta • 28 мая 2021 в 9:06
Mнения
Только для подписчиков
«Коронакризис обнажил узкие места эстонского рынка труда»
Обусловленные коронавирусом ограничения еще более подчеркивают недостатки довольно закрытого трудового рынка Эстонии, и нехватка рабочих рук накануне пика сезонной работы напоминает о необходимости быстрых перемен, считает Паси Харттунен, исполнительный руководитель компании Finesta, занимающейся арендой рабочей силы и наймом.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
Статьи по теме