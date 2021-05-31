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Мертсина: экономика Эстонии вышла из спада быстрее, чем ожидалось
Несмотря на пандемию и ограничения, установленные для сдерживания распространения вируса, в первом квартале года экономика Эстонии росла очень высокими темпами, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
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