31 мая 2021 в 14:10
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Экономический рост

Мертсина: экономика Эстонии вышла из спада быстрее, чем ожидалось

Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.  Фото: Raul Mee

Несмотря на пандемию и ограничения, установленные для сдерживания распространения вируса, в первом квартале года экономика Эстонии росла очень высокими темпами, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

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