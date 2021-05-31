Только для подписчиков

Мертсина: экономика Эстонии вышла из спада быстрее, чем ожидалось

Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина. Фото: Raul Mee

Несмотря на пандемию и ограничения, установленные для сдерживания распространения вируса, в первом квартале года экономика Эстонии росла очень высокими темпами, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.