Эльконд Либман • 8 июня 2021 в 14:05
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Политика

Патриотам из оппозиции нужна жертва

Председатель Союза отечества Хелир-Валдор Сеэдер.  Фото: Andras Kralla

В чем состоит суть претензий Союза отечества и EKRE к министру обороны Калле Лаанету, понять довольно трудно, зато обе партии не просто выступили сообща, но продемонстрировали готовность выступать в качестве союзников по оппозиции и впредь, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

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