Патриотам из оппозиции нужна жертва

Председатель Союза отечества Хелир-Валдор Сеэдер. Фото: Andras Kralla

В чем состоит суть претензий Союза отечества и EKRE к министру обороны Калле Лаанету, понять довольно трудно, зато обе партии не просто выступили сообща, но продемонстрировали готовность выступать в качестве союзников по оппозиции и впредь, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.