Эльконд Либман: в Нарве опять революция?

Катри Райк. Фото: Liis Treimann

Вопрос о том, действительно ли в Нарве опять зреет революционная ситуация, сформулирован, пожалуй, не совсем верно, ибо «под крышкой» там беспрерывно булькало, и такая ситуация стала нарвской нормальностью, вынуждающей местных политиков предпринимать шаги, кажущиеся революционными. Об этом пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

Под занавес минувшей недели мэр Нарвы Катри Райк публично объявила об отказе баллотироваться в списках Центристской партии и о создании собственного избирательного блока под условным названием «Список Катри Райк». Социал-демократ Катри Райк, избранная мэром в конце прошлого года от пришедшей к власти в результате очередного дворцового переворота коалиции местных центристов (фракция Kesk) и союза Meie Narva, который она возглавляла, весной удивила многих, объявив, что будет баллотироваться в центристском списке.