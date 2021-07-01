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Мертсина: раннее настолько сильный рост розничной торговли наблюдался в 2012 году
В мае выручка от продаж предприятий розничной торговли с поправкой на инфляц„и”ю увеличилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам главного экономиста Swedbank Тыну Мертсина, в последний раз такой сильный рост наблюдался в 2012 году.
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