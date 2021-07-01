Мертсина: раннее настолько сильный рост розничной торговли наблюдался в 2012 году

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

В мае выручка от продаж предприятий розничной торговли с поправкой на инфляц„и”ю увеличилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам главного экономиста Swedbank Тыну Мертсина, в последний раз такой сильный рост наблюдался в 2012 году.