1 июля 2021 в 8:05
Mнения
Только для подписчиков
Торговля

Мертсина: раннее настолько сильный рост розничной торговли наблюдался в 2012 году

Иллюстративное фото.  Фото: Andras Kralla

В мае выручка от продаж предприятий розничной торговли с поправкой на инфляц„и”ю увеличилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам главного экономиста Swedbank Тыну Мертсина, в последний раз такой сильный рост наблюдался в 2012 году.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Торговля
    Экономика
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи