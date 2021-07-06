Менеджер по продажам сегмента частных клиентов SEB Эвелин Коплимяэ. • 6 июля 2021 в 7:45
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Как говорить с детьми о деньгах?
Чтобы помочь детям умело обращаться с деньгами и вырасти финансово грамотными людьми, очень важно с раннего возраста начать учить их понимать ценность денег и уметь разумно расходовать их, пишет менеджер по продажам сегмента частных клиентов SEB Эвелин Коплимяэ.
Именно родители являются лучшими учителями и основным примером для подражания в том, как распоряжаться деньгами. Но как говорить со своими детьми о деньгах и какие решения использовать, чтобы держать расходы под контролем?
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