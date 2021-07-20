Передовая ДВ: Репс ушла, а ущерб остался

Бывший министр образования Майлис Репс правильно сделала, что покинула руководящие посты в Центристской партии и фракции после того, как СМИ рассказали об ужине, который она устроила за счёт налогоплательщиков.

Однако если приглядеться, становится понятным всё лицемерие этого шага: то есть раньше, когда об эпизоде с рестораном никто не знал, занимать все эти важные должности можно было? А теперь, когда тайное стало явным, Репс вдруг срочно понадобилось скрыться с радаров. При этом депутатом Рийгикогу она, конечно, остаётся.