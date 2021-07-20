Передовая ДВ • 21 июля 2021 в 5:01
Mнения
Только для подписчиков
Передовая ДВ: Репс ушла, а ущерб остался
Бывший министр образования Майлис Репс правильно сделала, что покинула руководящие посты в Центристской партии и фракции после того, как СМИ рассказали об ужине, который она устроила за счёт налогоплательщиков.
Однако если приглядеться, становится понятным всё лицемерие этого шага: то есть раньше, когда об эпизоде с рестораном никто не знал, занимать все эти важные должности можно было? А теперь, когда тайное стало явным, Репс вдруг срочно понадобилось скрыться с радаров. При этом депутатом Рийгикогу она, конечно, остаётся.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.