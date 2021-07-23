Хейкки Мяки: требование о выплате средней зарплаты иностранцам пора пересмотреть

Эксперт по аренде рабочей силы Хейкки Мяки. Фото: Andras Kralla

Согласно Закону об иностранцах, предприятия обязаны выплачивать иностранным рабочим как минимум среднюю по Эстонии зарплату. В своей статье, опубликованной на портале ERR, эксперт по аренде рабочей силы Хейкки Мяки высказывает мнение, что данное требование не только не выполняет своей задачи, но увеличивает неравенство среди сотрудников, благоприятствует появлению незаконных схем и перекладывает всю ответственность за происходящее на руководство компаний.

Согласно Закону об иностранцах, предприятия обязаны выплачивать иностранным рабочим как минимум среднюю по Эстонии зарплату. В своей статье, опубликованной на портале ERR, эксперт по аренде рабочей силы Хейкки Мяки высказывает мнение, что данное требование не только не выполняет своей задачи, но увеличивает неравенство среди сотрудников, благоприятствует появлению незаконных схем и перекладывает всю ответственность за происходящее на руководство компаний.