Конфликт в Нарве: подковерная политическая борьба вышла на поверхность

12 депутатов Нарвского горсобрания в пятницу подписали заявление о выражении вотума недоверия мэру Нарвы Катри Райк. Голосование по вотуму состоится в следующий понедельник. Фото: Liis Treimann

Взаимные обвинения, которыми обмениваются стороны конфликта - это непременный признак политической жизни. Но вопрос в том, является ли происходящее сейчас в Нарве реальным конфликтом или вышедшей на поверхность беспрерывной и обычной подковерной борьбой внутри нарвской власти, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

Не дотянув трех месяцев до осенних муниципальных выборов, приказала долго жить нарвская правящая коалиция, которой тоже не исполнилось и года. Вотум недоверия мэру Нарвы Катри Райк был инициирован двенадцатью депутатами горсобрания, в основном центристами, которые восемь месяцев назад подписали с фракцией Катри Райк «Наша Нарва» коалиционный договор.