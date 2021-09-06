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Эльконд Либман

6 сентября 2021 в 13:54 Поделиться:









Либман: лозунги «Отечества» возвращают страну в 90-е годы

Урмас Рейнсалу (в центре). Фото: Andras Kralla

Лозунги, взятые на вооружение партией «Отечество», возвращают страну куда-то в 90-е годы, однако известно же, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку, даже если очень постараться прикрыть обветшавшее и прохудившееся исподнее яркими одеждами прогресса, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

«Отечество», ведомое в Таллинне самым, пожалуй, речистым из его лидеров, кандидатом в столичные градоначальники Урмасом Рейнсалу, шагает в будущее под лозунгом, на котором начертано: “Plats puhtaks!“. Реинкарнация старого предвыборного клича лааровских отечественников начала 90-х годов целит не в коммунистов, коллаборационистов и прочую нечисть, как тогда.