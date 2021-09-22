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    Либман: главная предвыборная цель Кремля была достигнута

    Протест против результатов российских выборов.Фото: Scanpix

    Столь ценимое и пропагандируемое в Эстонии электронное голосование стало одним из главных «подозреваемых» в фальсификации результатов российских выборов, особенно в Москве, где после введения с большим запозданием его данных с лидирующих позиций слетело большинство оппозиционных кандидатов, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

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    Расхожая истина о том, что местные выборы – это о дорогах и канализации в отличие от парламентских, которые о государстве и большой политике, родилась, конечно, не на пустом месте, но верна лишь отчасти, потому что описывает то, как следовало бы быть и хотелось бы, а не как бывает на самом деле, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
    Расхожая истина о том, что местные выборы – это о дорогах и канализации в отличие от парламентских, которые о государстве и большой политике, родилась, конечно, не на пустом месте, но верна лишь отчасти, потому что описывает то, как следовало бы быть и хотелось бы, а не как бывает на самом деле, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
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