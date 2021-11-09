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    Поможем, чем сможем. Колючей проволокой

    Граница Беларуси с Польшей.Фото: Leonid Shcheglov

    Новый всплеск страстей на белорусско-польской границе параллельно с то затихающими, то нарастающими волнами набегов беженцев на белорусско-литовской границе не позволяют расслабиться и эстонским политикам, апеллирующим к ЕС и НАТО, считает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

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