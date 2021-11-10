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    «Самоуправления должны развивать свой бизнес-потенциал»

    Руководитель Finesta Хейкки Мяки. Фото: Pressifoto

    Возможности местных самоуправлений по стимулированию деловой активности на местном уровне ограничены, с одной стороны, нехваткой рабочей силой, а с другой - недостатком инвестиций. Но даже при ограниченных ресурсах пути выведения экономический жизни региона на путь роста никуда не исчезли, и четкие цели и целенаправленная работа приближают к достижению нужного результата, считает Хейкки Мяки, эксперт по аренде рабочей силы и руководитель предоставляющего рабочую силу предприятия Finesta.

    Выборы прошли и теперь в новостях появляются сообщения о новых коалициях. Будь то нынешние руководители, которые продолжают возглавлять самоуправление или же новые рулевые в местных органах власти, во многих городах и волостях в течение долгих лет остаются старые и знакомые проблемы: как сохранить активную жизнь на месте, чтобы была и работа, и жители и, соответственно, деньги, делающие местную жизнь еще лучше.
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