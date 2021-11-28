Карис – о происходящем в Беларуси: ни одно преступление не остается безнаказанным

Реплика: в первый день торгов акциями Hepsor брокер LHV вновь подвел

Сегодня стартовали торги акциями Hepsor. С учетом большой переподписки и высокого интереса со стороны инвесторов было очевидно, что в первый день нас ждет активная торговля на бирже. И инвесторы не разочаровали - чего, однако, не сказать о брокере LHV, пишет биржевой редактор "Деловых ведомостей" Дмитрий Фефилов.

Сегодня стартовали торги акциями Hepsor. С учетом большой переподписки и высокого интереса со стороны инвесторов было очевидно, что в первый день нас ждет активная торговля на бирже. И инвесторы не разочаровали - чего, однако, не сказать о брокере LHV, пишет биржевой редактор "Деловых ведомостей" Дмитрий Фефилов.