Константин Эггерт: почему Путин вновь грозит Украине
Российский журналист и обозреватель Константин ЭггертФото: Личный архив
Число угроз в адрес Киева со стороны Москвы в этом году вышло за рамки, ставшие привычными за последние семь лет. Трудно себе представить, что президент России Владимир Путин отведет войска от украинских границ, пишет российский журналист и обозреватель Константин Эггерт.
Владимир Путин считает себя честным человеком, который всегда предупреждает друзей и врагов о своих планах. «Мы же говорили нашим партнерам, что…», – любит он повторять журналистам, которые спрашивают его о войне с Грузией, учениях «Запад», и, конечно, о войне с Украиной.
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