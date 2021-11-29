  • Поделиться:

    Константин Эггерт: почему Путин вновь грозит Украине

    Российский журналист и обозреватель Константин ЭггертФото: Личный архив

    Число угроз в адрес Киева со стороны Москвы в этом году вышло за рамки, ставшие привычными за последние семь лет. Трудно себе представить, что президент России Владимир Путин отведет войска от украинских границ, пишет российский журналист и обозреватель Константин Эггерт.

    Владимир Путин считает себя честным человеком, который всегда предупреждает друзей и врагов о своих планах. «Мы же говорили нашим партнерам, что…», – любит он повторять журналистам, которые спрашивают его о войне с Грузией, учениях «Запад», и, конечно, о войне с Украиной.
    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
      Оформите подписку на «Деловые ведомости»
      Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.

      Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

      Поделиться:
    • Самое читаемое

    Майлис Репс обвиняют в мошенничестве и присвоении бюджетных средств
    Перевозчик: если продолжат закрывать переходы, поток машин может хлынуть в Эстонию
    Началась подписка на акции Hagen Bikes
    Инвестор
    Торги акциями Hepsor начались с резкого роста курса
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Карис – о происходящем в Беларуси: ни одно преступление не остается безнаказанным
    Происходящее в Беларуси грубое нарушение прав человека, к сожалению, получает все меньше внимания, считает президент Эстонии Алар Карис.
    Происходящее в Беларуси грубое нарушение прав человека, к сожалению, получает все меньше внимания, считает президент Эстонии Алар Карис.
    Все мнения
    Эпицентр
    Кредитная фирма, работающая по хитрой схеме, приносит своим хозяевам миллионы
    Предприниматели, руководившие всемирной сетью быстрых кредитов и коллекторских фирм, развивают в Эстонии новый кредитный бизнес под названием ESTO. В связке с ESTO работает инкассо-фирма Introl, которая помогает взыскивать деньги с задолжавших клиентов.
    Предприниматели, руководившие всемирной сетью быстрых кредитов и коллекторских фирм, развивают в Эстонии новый кредитный бизнес под названием ESTO. В связке с ESTO работает инкассо-фирма Introl, которая помогает взыскивать деньги с задолжавших клиентов.
    Все большие материалы
    Новости
    Все статьи
    Деловые в эфире
    Вкус биржи: Илон сказал - Маск сделал
    В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Все подкасты ДВ
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение