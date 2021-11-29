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Константин Эггерт

29 ноября 2021 в 6:21 Поделиться:









Константин Эггерт: почему Путин вновь грозит Украине

Российский журналист и обозреватель Константин Эггерт Фото: Личный архив

Число угроз в адрес Киева со стороны Москвы в этом году вышло за рамки, ставшие привычными за последние семь лет. Трудно себе представить, что президент России Владимир Путин отведет войска от украинских границ, пишет российский журналист и обозреватель Константин Эггерт.

Владимир Путин считает себя честным человеком, который всегда предупреждает друзей и врагов о своих планах. «Мы же говорили нашим партнерам, что…», – любит он повторять журналистам, которые спрашивают его о войне с Грузией, учениях «Запад», и, конечно, о войне с Украиной.