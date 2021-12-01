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Передовая ДВ

1 декабря 2021 в 8:02 Поделиться:









Передовая ДВ: не количество, а качество

Рекордный рост экономики, рекордный рост зарплат, огромные объёмы печатания денег – всё это вылилось в невиданный праздник потребления – как в розничной торговле, так и на рынках недвижимости и акций. ДВ считают, что сейчас глупо не вкладывать деньги, но инвестиции не должны превратиться в мотовство.

Фото: Анти Веэрмаа

Ответственность за нынешнюю эйфорию несут цент­робанки, которые, открыв денежные краны для борьбы с пандемией, попали в ситуацию, когда «прикрыть лавочку» оказалось не так-то просто: у государств огромные долги, и если процентные ставки вырастут, вырастет и их обслуживание.