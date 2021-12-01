Тыну Мертсина: сильный рост в третьем квартале соответствовал ожиданиям

Рост стоимости электроэнергии положительно сказался на результатах Ignitis

Литовская энергетическая компания Ignitis опубликовала результаты концерна за девять месяцев. Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации выросла на 31%, скорректированная чистая прибыль и вовсе увеличилась на 65,4%, пишет

Литовская энергетическая компания Ignitis опубликовала результаты концерна за девять месяцев. Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации выросла на 31%, скорректированная чистая прибыль и вовсе увеличилась на 65,4%, пишет