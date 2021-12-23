Mнения

Эльконд Либман

23 декабря 2021 в 13:07 Поделиться:









Под знаком ковида и выборов. Политические итоги 2021 года

Фото: Liis Treimann

2021 год прошел в Эстонии в основном под знаком пандемии и муниципальных выборов. Ковид, видимо, никуда не исчезнет и в наступающем году, зато никаких выборов не планируется.

В данном конкретном тексте нас будут интересовать главным образом выборы и их последствия, то есть политика. Впрочем, в последние пару лет она и эпидемия не разделимы во всем мире. И тем не менее…