Под знаком ковида и выборов. Политические итоги 2021 года
Фото: Liis Treimann
2021 год прошел в Эстонии в основном под знаком пандемии и муниципальных выборов. Ковид, видимо, никуда не исчезнет и в наступающем году, зато никаких выборов не планируется.
В данном конкретном тексте нас будут интересовать главным образом выборы и их последствия, то есть политика. Впрочем, в последние пару лет она и эпидемия не разделимы во всем мире. И тем не менее…
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