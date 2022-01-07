Хейкки Мяки: в секторе торговли будущее за широкопрофильными работниками

Трудный год на Funderbeam: большая часть паев подешевела, часть фирм банкроты

2021 год стал непростым для Funderbeam, так как более чем половина паев упала в цене, а несколько предприятий объявили себя банкротом. По словам исполнительного директора платформы Кайди Руузалепп, этот год в большей степени был годом роста.

2021 год стал непростым для Funderbeam, так как более чем половина паев упала в цене, а несколько предприятий объявили себя банкротом. По словам исполнительного директора платформы Кайди Руузалепп, этот год в большей степени был годом роста.