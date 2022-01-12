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Передовая ДВ

12 января 2022 в 7:40 Поделиться:









Передовая ДВ: крепче за мандат держись, шофёр

Фото: Anti Veermaa

Депутат и новоиспечённый таксист Мартин Репинский не скрывает, что на заседаниях Рийгикогу ему скучно - поэтому вместо них он решил крутить баранку Bolt. А сколько ещё таких «депутатов», которые пришли в парламент просто, чтобы отбыть свой срок?

Таксовать во время заседаний парламента – демонстрация пренебрежения к избирателям. Напомним, что в парламентской демократии депутат является носителем высшей законодательной власти, делегированной ему народом. Иными словами, мы платим Репинскому зарплату, чтобы он добросовестно рассматривал и принимал законы, которые должны сделать жизнь в Эстонии лучше. Но вместо этого Репинский решил заняться заработком карманных денег.