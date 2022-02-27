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    Карис: это не война российского народа, это война президента Путина

    Президент Эстонии Алар Карис на митинге в поддержку Украины. Фото: Hendrik Osula

    В субботу в Таллинне прошел митинг в поддержку Украины, на котором выступил с речью президент Эстонии Алар Карис.

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    26 февраля 2022
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    ДВ публикует речь в полном объеме.
    Дорогие люди!
    Мира, который мы знали неделю назад, больше нет. Решение президента Путина направить российские войска для нападения на Украину снова привело к большой войне в самом сердце Европы.
    Уже в сотнях и сотнях украинских и российских семей на столе появились фотографии в  траурной рамке, потому что кто-то из близких погиб на этой войне. Мои глубокие соболезнования семьям всех этих жертв.
    Мне как отцу и деду и просто как человеку, до ужаса больно видеть в Украине семьи с детьми, пытающиеся куда глаза глядят бежать от войны. Мне больно видеть девочку с плюшевым медвежонком в руках...И все это происходит прямо сейчас, в центре Европы.
    Станции киевского метро, где люди прячутся сегодня от смерти, напоминают бомбоубежища времен Второй мировой войны, в которых жители России, Украины и Белоруссии искали защиты во время авианалётов нацистов.
    Нынешняя война невероятна, абсурдна и ужасна. Ужасно, что Россия, постоянный член Совета Безопасности ООН, говорит: меня не интересует международное право, меня не волнует территориальная целостность соседней страны, мне нет дела до мертвых, мне плевать на внешнеполитическую изоляцию и санкции, для меня не важно, что многие считают меня агрессором и преступником, мне всё равно, потому что я… хочу войны.
    К сожалению, Генсек ООН Антониу Гутерриш говорил в пустоту, обращаясь на внеочередном заседании Совета безопасности ООН к президенту России с призывом приостановить ввод его войск в Украину. Вы помните слова генсека Гутерриша? Цитирую: «Президент Путин, остановите атаку на Украину, дайте миру шанс, слишком много людей уже погибло».
    Я читал пост одной россиянки о том, как что украинцы и русские пишут ей в социальных сетях. Украинцы пишут: «Скажите русским, что мы против войны», а русские пишут: «Передайте всем украинцам, что мы против войны».
    Если украинцы и русские против войны, то кто же за войну?
    Это не война российского народа против Украины и украинцев. Это война президента Путина.
    Потому что он боится демократического украинского государства, которое само выбирает,   как и с кем строить свое настоящее и будущее. Нам трудно это понять, но некоторых свобода страшит.
    Он боится демократической Европы, идея которой основана на свободе, равенстве и братстве. Он говорит, что демократический Запад окружил Россию, хотя ни одна европейская страна, ни США не имеют ни малейшего намерения нападать на Россию. Наоборот, мы хотели бы дружеских отношений с Россией, но отношения всегда двусторонние.
    Напав на Украину, российский президент нападает на весь демократический западный мир, которого он боится, который он демонизирует и презирает. Он презирает нашу свободу.
    Украинцы храбро сражаются за свою страну. Президент Украины Владимир Зеленский остался в Киеве и готов быть там до последнего.  Героям слава! Восхищаясь их мужеством, миллионы людей испытывают недумение, поскольку им кажется, что правительства западных стран бессильно наблюдают за российской агрессией и не в силах остановить агрессора.
    Да, союзники по НАТО в настоящее время не направляют войска в Украину, но мы направляем туда боеприпасы, вооружение и снаряжение.
    Безопасность Эстонии как страны НАТО и Европейского Союза несравненно выше, чем у стран, ещё не входящих в эти союзы. Вот почему я считаю правильным дать Украине чёткую перспективу присоединения к Европейскому Союзу.
    Западные страны ввели против России как агрессора новые экономические санкции. Но этого недостаточно и следует договориться, например, об исключении российских банков из международной платежной системы SWIFT. Это будет болезненно и для Запада, но это надо перетерпеть. Боль Украины намного сильнее.
    Поддерживаю решение закрыть воздушное пространство Евросоюза для российских самолетов. Эстония, как и многие другие европейские страны, пошла на этот шаг.
    Я призываю всех своих соотечественников открыть свои души и двери Эстонии беженцам из Украины. Давайте покажем, что нам присущи сострадание и забота.
    Я призываю всех поддержать украинскую общину Эстонии, помочь тем, чьи близкие оказались на войне.
    Я надеюсь, что скоро у нас заработают телефонные номера для пожертвований, которые помогут украинской армии и украинским беженцам.  А пока вы можете зайти на сайт ukrainaheaks.ee и сделать пожертвование там или сделать пожертвование Красному Кресту.
    Я знаю, что у Украины и украинцев в Эстонии много друзей. Давайте покажем это им.
    Слава Україні!

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