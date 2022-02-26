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Андрас Кралла

26 февраля 2022 в 18:08 Поделиться:









Галерея: митинг в поддержку Украины на Площади Свободы

Митинг в поддержку Украины на Площади Свободы Фото: Andras Kralla

Объединения украинцев в Эстонии и эстонские общественные организации провели в субботу на Площади Свободы в Таллинне демонстрацию в поддержку украинского народа.

По оценкам полиции, на площади находилось около 30 000 человек.

Выступая на митинге, президент Эстонии Алар Карис назвал войну в Украине невероятной, абсурдной и ужасающей. Он призвал открыть души и двери Эстонии для украинских беженцев. «Давайте покажем, что нам присущи сострадание и забота», - сказал Карис.