  • Поделиться:

    Галерея: митинг в поддержку Украины на Площади Свободы

    Митинг в поддержку Украины на Площади СвободыФото: Andras Kralla

    Объединения украинцев в Эстонии и эстонские общественные организации провели в субботу на Площади Свободы в Таллинне демонстрацию в поддержку украинского народа.

    По оценкам полиции, на площади находилось около 30 000 человек.
    Выступая на митинге, президент Эстонии Алар Карис назвал войну в Украине невероятной, абсурдной и ужасающей. Он призвал открыть души и двери Эстонии для украинских беженцев. «Давайте покажем, что нам присущи сострадание и забота», - сказал Карис.
    59 фото
    Meeleavaldus Vabaduse väljakul.Фото: Andras Kralla

    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Страны Запада договорились отключить ряд банков РФ от SWIFT
Карис: это не война российского народа, это война президента Путина
Эстонские предприниматели застряли в Киеве, МИД не может организовать эвакуацию
Инвестор
Акции компаний в сфере кибербезопасности растут на фоне войны в Украине
Акции компаний, специализирующихся на кибербезопасности, резко выросли в цене на фоне опасений о том, что кибератаки российских хакеров могут нарушить деятельность крупных корпораций по всему миру, пишет Financial Times.
Акции компаний, специализирующихся на кибербезопасности, резко выросли в цене на фоне опасений о том, что кибератаки российских хакеров могут нарушить деятельность крупных корпораций по всему миру, пишет Financial Times.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Алар Карис: маски сорваны, наша общая цель - остановить Россию
Президент Эстонии Алар Карис обнародовал заявление в связи со вторжением российских войск в Украину. "Я глубоко разочарован и потрясен. Насильственное пренебрежение, проявленное Москвой в последние часы по отношению к украинцам, да и к собственным гражданам России, шокирует и возмущает", - пишет президент Карис.
Президент Эстонии Алар Карис обнародовал заявление в связи со вторжением российских войск в Украину. "Я глубоко разочарован и потрясен. Насильственное пренебрежение, проявленное Москвой в последние часы по отношению к украинцам, да и к собственным гражданам России, шокирует и возмущает", - пишет президент Карис.
Все мнения
Эпицентр
Глава эстонской компании в Украине: сегодня все лягут спать в ожидании. Будем защищаться
По словам генерального директора логистической компании ACE Logistics Ukraine Олены Дашко, компания перешла на работу в удалённом режиме. Работники стараются соединиться со своими семьями и помогать как можно большему числу людей.
По словам генерального директора логистической компании ACE Logistics Ukraine Олены Дашко, компания перешла на работу в удалённом режиме. Работники стараются соединиться со своими семьями и помогать как можно большему числу людей.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: как воспринимать рынки в кризисное время?
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение