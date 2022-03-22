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Март Раамат

22 марта 2022 в 10:32 Поделиться:









Март Раамат: страны ЕС снижают топливные акцизы, Эстония должна поступить так же

Директор Эстонского союза производителей масел Март Раамат. Фото: Raul Mee

Рост цен на топливо увеличивает расходы населения и вызывает инфляцию во всех секторах. Директор Эстонского союза производителей масел Март Раамат призывает правительство снизить акцизы на топливо и объясняет, какой экономический эффект будет иметь этот шаг.

Первые отзвуки военной деятельности уже начинают сказываться на мировом, в том числе эстонском, экономическом пространстве. На покупательной способности населения и деятельности предприятий болезненно отразились взлетевшие вверх цены на топливо.