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    Рейтинги на фоне войны в Украине

    Политический обозреватель ДВ Эльконд Либман

    Как долго продержатся изменившиеся в самое последнее время рейтинги политических партий и политиков, зависит от того, насколько важными для наших избирателей и как долго будут оставаться сводки с полей сражений в Украине.

    За последние дни и недели – Kantar Emor и Turu-uuringute AS проводят свои опросы раз в месяц, а Norstad делает еженедельные замеры – резко выросла популярность Партии реформ, которая вернула себе лидерство в рейтинговой таблице политических сил и которую, согласно данным Kantar Emor, поддерживает 26% опрошенных избирателей. На втором месте, по данным этого же агентства, партия «Ээсти-200» с 19% и на третьем – Центристская партия с 18,1% поддержки. Партии EKRE симпатизирует 17,8% опрошенных, но, если учитывать статистическую погрешность, то центристы и национал-консерваторы на самом деле делят третье-четвертое место.

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