Экономист: мужчины зарабатывают на 300 евро в месяц больше, чем женщины

Лийз Эльмик, старший экономист Swedbank. Фото: Andras Kralla

В конце прошлого года мужчины зарабатывали в среднем на 300 евро в месяц, или на 21% больше, чем женщины, пишет Лийз Эльмик, старший экономист Swedbank.

В прошлом году женщины зарабатывали на 15% меньше за отработанный час, чем мужчины. Поскольку женщины работают меньше часов, они зарабатывают значительно меньше, чем мужчины. Неполный рабочий день работали 16% женщин и 7% мужчин. В конце прошлого года ежемесячная зарплата женщин была на 17% ниже, чем у мужчин, то есть мужчины зарабатывали на 300 евро или на 21% больше, чем женщины. В 2020 году разрыв в оплате труда был наибольшим в Силламяэ, Кохтла-Ярве и Хийумаа, где женщины зарабатывали на четверть меньше мужчин. Самый близкий уровень дохода у мужчин и женщин был на острове Рухну, где женщины зарабатывали лишь на 5% меньше мужчин.